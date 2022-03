Becherwurf-Eklat : Bochum fordert Spielwiederholung - Gladbach führte beim Abbruch 2:0

Bochum Noch ist das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach nicht offiziell gewertet. Nach einem Becherwurf gegen den Kopf des Linienrichters war es abgebrochen worden. Während bislang alles für ein 2:0 für Gladbach zu sprechen schien, plädiert Bochums Anwalt nun für ein anderes Urteil.

Der VfL Bochum bemüht sich um eine Wiederholung des nach einem Becherwurf abgebrochenen Spiels gegen Borussia Mönchengladbach (0:2). Der Verein und sein Anwalt Horst Kletke bestätigten am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. „Der Straftäter hat völlig legal sein Getränk gekauft und der Verein dadurch kein Verschulden an der Straftat“, sagte Kletke mit Verweis auf die Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB): „Deshalb muss das Spiel wiederholt werden.“ Darüber hinaus sagte Kletke: „Sportliche Wettbewerbe sollten auch sportlich ausgetragen werden. Für die Glaubwürdigkeit des Sports.“

In Paragraph 18, Punkt vier heißt es: „Wird ein Bundesspiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen. Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein oder beide Vereine ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2 Toren für verloren, dem Unschuldigen mit 2:0 Toren für gewonnen zu werten.“