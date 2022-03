Borussia in der Länderspielpause : Hütters Rückkehr im kleinen Kreis und ein besonderer Plan für Mittwoch

Mönchengladbach Nach zwei Wochen ist Trainer Adi Hütter wieder zur Mannschaft gestoßen. Der Großteil des Kaders war allerdings nicht anwesend. Wer am Dienstag auf dem Trainingsplatz stand, wer bald zurückkehren wird und was die Woche noch bereithält.

Pünktlich zur ersten Trainingseinheit der Woche zu erscheinen, war für Besucher im Borussia-Park zuletzt keine sinnvolle Idee. Denn meist trudelten Spieler, Trainer und Betreuer mit mindestens einer halben Stunde Verspätung auf dem Platz ein. Warten war angesagt. Nicht so jedoch am Dienstag, als es zum einen nur 69 Minuten des vorangegangenen Spiels zu besprechen gab. So lange dauerte es, bis die Partie in Bochum beim Stand von 2:0 für Borussia abgebrochen wurde. Die offizielle Wertung seitens des DFB (beim 2:0 wird es mit an 100 Prozent grenzender Wahrscheinlichkeit bleiben) steht noch aus. Zum anderen waren am Anfang der Länderspielpause kaum Profis da, mit denen es etwas zu analysieren gegeben hätte.