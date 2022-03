Trotz langer Unterlegenheit : Fans belohnen Borussia-Profis für die Leistung in Bochum mit guten Noten

Foto: dpa/Bernd Thissen 13 Bilder Bochum - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Mönchengladbach Trotz des Spielabbruchs haben wir die Borussia-Profis im Spiel gegen den VfL Bochum benotet und unsere Leser aufgefordert, ihre Bewertungen abzugeben. Die größten Unterschiede gibt es nach der Auswertung bei einem Torschützen und einem, der am Freitag zu den Jüngsten auf dem Feld gehörte.

Wie wird die Leistung einer Mannschaft bewertet, die ihrem Gegner in großen Teilen über 45 Minuten unterlegen ist, dann plötzlich mit 2:0 führt, bevor es schließlich über 20 Minuten vor dem Ende zum Spielabbruch kommt? Genau diese Frage haben wir uns am Freitagabend in Bochum gestellt.

Sofort einig waren wir uns in der Bewertung von Torwart Yann Sommer, ohne den Borussia vermutlich schon zur Pause in Rückstand geraten wäre. Für seine bis dato gezeigten Paraden erhielt er von unserer Redaktion eine 1,33 (1-), der sich die User mit einer Durchschnittsnote von 1,39 einheitlich angeschlossen haben. Bei Luca Netz, der insbesondere zu Beginn große Probleme hatte, rückblickend aber an beiden Gladbacher Treffern beteiligt war, ist der Unterschied ebenfalls gering. Von uns erhielt der Flügelspieler eine 2,67 (3+), von den Lesern der Rheinischen Post gab es eine 2,60.

Ein Blick auf die Auswertung der übrigen Noten zeigt vor allem, dass Sie die meisten Borussen etwas besser gesehen haben als wir. Während unser Gesamtschnitt bei 2,90 liegt, was einer glatten Drei entspricht, liegt Ihrer mit 2,59 (3+) etwas besser. Die größte Differenz gibt es bei Alassane Plea, der in der 55. Minute das 1:0 erzielte. Bis dahin war vom Franzosen, der häufig mit dem Rücken zum Tor agieren musste, wenig zu sehen, weil ihn die Bochumer gut im Griff hatten. Trotz seines Treffers hat er deshalb zum Zeitpunkt des Abbruchs von uns eine 3 bekommen, die Fans belohnen seine Leistung mit einer 2,18.

Seine Offensivkollegen Breel Embolo (RP-Note: 3; Leser-Note: 2,63) und Marcus Thuram (RP-Note: 3; Leser-Note: 2,67) kommen bei Ihnen ebenfalls besser weg, was auch für die übrigen Borussia-Profis gilt: Jordan Beyer hat aufgrund seiner anfänglichen Wackler eine 3,33 (3-) bekommen, von den Fans erhielt der 21-Jährige, der Borussias drittjüngster Spieler auf dem Feld war, im Schnitt eine 2,7.

Dass die Lesernoten besser ausgefallen sind, spiegelt sich auch bei Matthias Ginter (RP-Note: 3; Leser-Note: 2,68) und Stefan Lainer (RP-Note: 3,33; Leser-Note: 3,12) wider. Um mehr als eine halbe Note stärker haben die Gladbach-Anhänger zudem die Leistungen von Florian Neuhaus (RP-Note: 3,67; Leser-Note: 3,03) und Manu Koné (RP-Note: 3, Leser-Note: 2,44) eingestuft.