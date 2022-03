Bedrohliche Aussichten : Darum verlor Borussias U23 das Spiel beim Drittletzten Lotte

Mönchengladbach Borussias U23 ist durch die Niederlage bei den Sportfreunden Lotte richtig in den Abstiegskampf gerutscht. Warum das Spiel beim Drittletzten verloren ging und wie es weitergeht bei Heiko Vogels Regionalliga-Team.

Es sollte eigentlich der große Wurf im Abstiegskampf werden, das Spiel der U23 von Borussia bei den Sportfreunden Lotte. Doch es wurde eine große Enttäuschung. Und da die Keller-Konkurrenz in Nachholspielen und parallel am Samstag teils ihre Hausaufgaben gemacht hat, befinden sich die Borussen nun mitten im Abstiegskampf.

Zwar hatte Per Lockl nach fünf Minuten mit einem abgefälschten Schuss die erste Chance des Spiels gehabt, doch das Tor verbuchten nach gut einer Viertelstunde die Gastgeber. Es war eigentlich eher ein Befreiungsschlag des Lotter Schlussmannes Jhonny Peitzmeier, der lang in Richtung des Borussen-Tores flog. Kaan Kurt und Michel Lieder kamen sich bei der Klärung ein wenig ins Gehege, in der Folge geriet Lieders Rückpass zu Jonas Kersken zu kurz. Nutznießer dieser Umstände war Maximilian Franke, der zum 1:0 traf.