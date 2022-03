Nach zwei Wochen Abwesenheit : Hütter steht bei Borussia vor der Rückkehr

Mönchengladbach In der kommenden Woche soll Adi Hütter wieder zurück bei Borussia Mönchengladbach sein. Voraussichtlich hat er dann zunächst aber nur zehn Feldspieler zur Verfügung. Jonas Hofmann arbeitet immerhin daran, schnellstmöglich wieder ins Training einsteigen zu können.

Bisher konnte Adi Hütter seinem Trainer-Kollegen und Freund Christian Peintinger nur telefonisch zu den zwei Erfolgen gegen Hertha BSC (2:0) und den VfL Bochum (2:0, nach Abbruch noch nicht offiziell gewertet) gratulieren. Am Dienstag, wenn die neue Trainingswoche nach drei freien Tagen beginnt, soll Hütter zurück im Borussia-Park sein. „Ihm geht es schon wieder besser“, sagte Peintinger am Freitag vor der Partie in Bochum.