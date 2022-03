Gegnern drohen deutlich mehr Sperren : Die Karten-Situation bei Borussia ist entspannt

Mönchengladbach Einen Platzverweis musste Borussia in der laufenden Saison noch nicht hinnehmen, dagegen haben nur vier Teams mehr Gelbe Karten kassiert. Akut ist aber nur ein Gladbacher gefährdet, bald eine Sperre absitzen zu müssen. Bei den kommenden Gegnern sieht das anders aus, vor allem beim 1. FC Köln.

Manu Koné hat im vereinsinternen Ranking zum Spitzenreiter aufgeschlossen. Am vergangenen Freitag beim VfL Bochum sah Borussias junger Mittelfeldspieler seine siebte Gelbe Karte der laufenden Saison, so oft war bislang nur Kapitän Lars Stindl verwarnt worden. Neben dem neuen Führungsduo haben darüber hinaus Ramy Bensebaini und Jordan Beyer bereits eine Gelbsperre wegen der fünften Gelben Karte absitzen müssen – und damit einen kleinen Teil zu den vielen Umstellungen in der Gladbacher Startformation beigetragen.

Die gute Nachricht für Trainer Adi Hütter ist indes, dass er im Saisonendspurt im Normalfall nicht mit vielen weiteren Sperren rechnen muss. Zum einen hat sich seine Mannschaft als eines von sechs Teams in der Liga in der laufenden Spielzeit noch keinen Platzverweis eingehandelt. Zum anderen ist derzeit einzig Joe Scally mit vier Verwarnungen akut gefährdet, alle anderen Spieler benötigen schon drei weitere Gelbe Karten, bis sie einmal gesperrt zuschauen müssten.

Trotz dieser Fakten belegt Gladbach im Fair-Play-Ranking nur einen Mittelfeldplatz. Denn bei der Gesamtzahl der Verwarnungen mischt Hütters Team durchaus vorne mit: Nur vier Vereine kassierten bislang mehr Gelbe Karten als Borussia, die es auf 52 bringt. Damit setzt sich ein Trend fort, der im ersten Rose-Jahr begonnen hatte. Damals hatte Gladbach am Ende 71 Gelbe Karten gesammelt – 28 mehr als in der Saison zuvor. Generell waren die Borussen zwischen 2015 und 2019 immer unter 50 Verwarnungen geblieben, das überbietet die Mannschaft nun zum dritten Mal in Folge, da es 2020/21 immerhin 61 waren.

Da indes schon vier Spieler ihre erste Gelbsperre hinter sich haben, drohen aktuell kaum Ausfälle. Das sieht bei den Gegnern der Borussen in den kommenden Wochen etwas anders aus. Beim FSV Mainz 05, der am 3. April im Borussia-Park zu Gast ist, wird Dominik Kohr aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen, das steht fest. Für das darauffolgende Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth sind beim Gastgeber in Max Christiansen, Maximilian Bauer und Retro Willems drei Akteure akut gefährdet.

Richtig pikant könnte es für den 1. FC Köln vor dem Derby in Gladbach Mitte April werden. Denn in Rafael Czichos, Timo Hübers, Dejan Ljubicic, Salih Özcan, Benno Schmitz und Jan Thielmann steht derzeit gleich ein halbes Dutzend FC-Spieler bei vier Verwarnungen. Und angesichts noch zweier Spiele zuvor sind auch Sebastian Andersson und Ellyes Skhiri mit je drei Gelben Karten noch nicht sicher dabei.