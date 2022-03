Lesernoten : Wie haben Sie die Leistung der Gladbacher bis zum Abbruch in Bochum gesehen?

Interaktiv Bochum Trotz des Spielabbruchs haben wir den Borussia-Profis für ihre Leistung beim VfL Bochum Noten gegeben. Eienr stach dabei ganz besonders hervor. Jetzt sind Sie gefragt: Bewerten Sie hier die einzelnen Gladbacher.

Borussia Mönchengladbach führte am Freitagabend beim VfL Bochum mit 2:0, dann wurde die Partie in der 70. Spielminute abgebrochen. Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann, der auf der Gegengerade im Ruhrstadion an der Seitenlinie stand, war zuvor von einem Bierbecher getroffen worden, das sportliche Geschehen rückte in den Hintergrund.