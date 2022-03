Interview zum 70. Geburtstag : Was Bonhof bis zur WM von Flick erwartet

Foto: picture alliance / RHR-FOTO/RHR-FOTO / Dennis Ewert 27 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

Exklusiv Mönchengladbach Am 29. März wird Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof 70 Jahre alt. Vor seinem runden Geburtstag spricht er über das Geheimnis der legendären Fohlenelf von Borussia Mönchengladbach, erklärt, wie sich ein WM-Triumph anfühlt und sagt, was er dem DFB-Team beim Turnier in Katar zutraut.