Wir haben vorgelegt : Jetzt sind Sie gefragt – Wo landet Borussia am Ende der Saison?

Foto: Dirk Päffgen 9 Bilder Unsere Reporter tippen Borussias Saisonendspurt

Interaktiv Mönchengladbach Wir haben vor dem Saisonendspurt die letzten sieben Spiele der Borussia getippt. Demnach haben die Gladbacher die Chance auf einen halbwegs versöhnlichen Abschluss der Spielzeit. Aber wir wollen auch von Ihnen wissen, wie die Partien ausgehen. Machen Sie mit bei der Abstimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein paar Tage sind es noch, bis der Saisonendspurt in der Bundesliga so richtig beginnt. Wenn am kommenden Wochenende der 28. Spieltag ausgetragen wird, geht es ab dann ohne Unterbrechung bis zum Saisonfinale am 14. Mai um die Entscheidungen im deutschen Fußball-Oberhaus. Wo wird dann Borussia Mönchengladbach am Ende der 59. Bundesligasaison stehen?

Die beiden jüngsten Siege gegen die Hertha und in Bochum haben die Abstiegssorgen auf jeden Fall gelindert, gänzlich los sind die Gladbacher sie aber noch nicht. Indes kann Borussia an den letzten sieben Spieltagen auch noch ein paar Plätze klettern – der Tabellensiebte 1. FC Köln, der auf dieser Position unter Umständen sogar noch in den Europapokal einziehen kann, ist derzeit ebenso sieben Zähler entfernt wie der Relegationsrang, auf dem die Hertha steht. Und Arminia Bielefeld folgt als Vorletzter nur einen Punkt dahinter.

Die Spannbreite, in der sich Borussia im Endklassement theoretisch noch bewegen kann, ist dementsprechend groß. 21 Punkte sind noch zu holen für Adi Hütters Team, das bislang 33 Zähler in 27 Spielen sammelte. Würde die Mannschaft ihren bisherigen Punkteschnitt der laufenden Saison beibehalten, würden nun noch acht bis neun Zähler hinzukommen, der Klassenverbleib wäre damit gesichert. Das wäre sehr wahrscheinlich auch schon der Fall, wenn Gladbach die fünf Punkte holen würde, die es gegen dieselben Gegner in der Hinrunde gab.

Das allerdings werden die Borussen steigern wollen, der Schlussspurt in der Hinserie verlief sehr enttäuschend, nach dem 4:0 gegen Greuther Fürth am 12. Spieltag gab es danach nur noch einen Zähler, dafür vier Niederlagen. Das sollte nicht noch einmal passieren. Doch wie viele Punkte werden es für Gladbach? Die Borussia-Reporter der Rheinischen Post haben die letzten sieben Spiele der Hütter-Elf getippt. Würden die Spiele tatsächlich so ausgehen, hätte Gladbach nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. In drei von vier Fällen wäre eventuell sogar noch ein einstelliger Tabellenplatz möglich.

Sie können ebenfalls abstimmen und Ihre Tipps abgeben, nutzen Sie dazu unser Abstimmungs-Tool. Sollte Ihnen dieses nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie auf diesen Link.

(togr)