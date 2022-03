Bayers Restprogramm : Die Werkself biegt auf die Zielgerade ein

Leverkusen Sieben Spiele hat Bayer Leverkusen noch vor sich, um das Saisonziel zu erreichen und einen Champions-League-Platz zu sichern. Das Restprogramm im Überblick.

Hertha BSC (2. April, 15.30 Uhr) Das Heimspiel gegen den Hauptstadtklub läutet den Endspurt ein. Die Berliner haben in Felix Magath einen neuen Trainer, der beim 3:0 zuletzt gegen Hoffenheim seinen Einstand an der Seitenlinie quarantänebedingt verpasste. So feiert der 68-Jährige in Leverkusen seine Rückkehr auf die Fußballbühne. Mit Hertha bezieht er ab Dienstag ein kurzes Trainingslager in Harsewinkel bei Bielefeld, um sein Team auf den Abstiegskampf einzuschwören.



VfL Bochum (10. April, 15.30 Uhr) Das Team von Coach Thomas Reis hat den Klassenerhalt im Blick, braucht aber noch ein paar Punkte. Das Hinspiel endete mit einem knappen 1:0 Sieg der Werkself. Amine Adli erzielte das Tor des Tages. Das zweite Aufeinandertreffen verpasst der Franzose. Für ihn ist die Saison nach einem Sehnenriss im rechten Oberschenkel aus einen U21-Länderspiel vergangene Woche gegen Faröer beendet.



RB Leipzig (17. April, 19.30 Uhr) Das Duell in der BayArena gegen den direkten Konkurrenten hat eine hervorgehobene Bedeutung im Endspurt. Seit Dezember vergangenen Jahres ist Domenico Tedesco Chefcoach der Sachsen. Seine Bilanz kann sich sich sehen lassen: Acht Siege und drei Remis aus 13 Spielen ergeben im Schnitt 2,08 Punkte. Leipzig ist wieder auf Champions-League-Kurs.



Greuther Fürth (23. April, 15.30 Uhr) Das 7:1 im Hinspiel war eine Demütigung. Patrik Schick erzielte vier Tore bei dem Kantersieg – ein Rekord beim Werksklub. Der Aufsteiger ist abgeschlagener Tabellenletzter und plant bereits für die Rückkehr in die 2. Liga. Ein Selbstläufer wird die Partie bei den Mittelfranken aber freilich nicht. Zuletzt trotzten die Fürther Freiburg ein torloses Remis ab.



Eintracht Frankfurt (2. Mai, 20.30 Uhr) An das Hinspiel denkt in Leverkusen niemand gerne. 2:5 stand es am Ende aus Bayers Sicht, die frühe 2:0-Führung war schon zur Halbzeit egalisiert. Danach spielten sich die Hessen in einen Rausch. Aktuell liegen zehn Punkte zwischen der Werkself und der Eintracht auf Rang acht, aber der Europa-League-Teilnehmer dürfte ebenfalls einen Platz unter den ersten Sechs anstreben. Sollte Frankfurt das Halbfinale der Europa League erreichen, findet die Partie am 29. April um 20.30 Uhr statt. Gegner im Viertelfinale ist der FC Barcelona (7./14. April.).