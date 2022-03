Schiri-Schelte : Bayers Demirbay übt harsche Kritik an Felix Brych

Leverkusens Kerem Demirbay Foto: AP/Jose Luis Contreras

Wolfsburg Kerem Demirbay, Mittelfeldspieler von Bayer 04 Leverkusen, hat sich nach seiner zehnten Gelbe Karte über den Schiedsrichter Felix Brych beschwert. Der Werkself-Profi hofft, dass der Unparteiische künftig seltener bei Spielen der Rheinländer zum Einsatz kommt.

Noch im Trikot und eigentlich in guter Laune nach dem späten 2:0-Erfolg in Wolfsburg kippte bei Kerem Demirbay plötzlich die Stimmung. Angesprochen auf seine kurz vor dem Abpfiff erhaltene zehnte Gelbe Karte, die eine automatisch Sperre mit sich bringt, sagte der Mittelfeldspieler von Bayer 04 im TV-Gespräch bei der ARD: „Ich finde das sehr, sehr traurig, da bin ich ganz ehrlich – der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack.“

Lesen Sie auch Bayers Joker sticht : Paulinho schießt Leverkusen zum späten Sieg in Wolfsburg

Was war passiert? Der Unparteiische Felix Brych hatte nach einer Rudelbildung in Folge eines Fouls des Wolfsburgers Aster Vranckx an Piero Hincapie gleich vier Spielern die Gelbe Karte gezeigt, darunter auch Demirbay. Der war sich aber keiner Schuld bewusst und hatte nach eigener Aussage lediglich versucht, die beteiligten Spieler zu beruhigen. „Dann kommt Maxi Arnold und sagt: ‚Kerem, gut so, alles easy, hast du gut gemacht‘ – und dann kommt der Schiedsrichter und gibt mir meine fünfte Gelbe Karte.“ Der genervte 28-Jährige fügte mit Blick auf Brych noch hinzu: „Ich hoffe, dass er uns in Zukunft nicht mehr so häufig pfeift.“