Bayers Joker sticht : Paulinho schießt Leverkusen zum späten Sieg in Wolfsburg

Joker Paulinho (l) erzielte beide Tore beim 2:0-Sieg der Werkself in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wolfsburg Bayer 04 Leverkusen hat sich am Sonntagabend mit 2:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg durchgesetzt. Joker Paulinho sorgt mit zwei späten Treffern für den Unterschied.

Die Konkurrenz war am Wochenende gnädig mit dem Werksklub. Die direkten Verfolger aus Freiburg und Leipzig sammelten bei ihren torlosen Unentschieden jeweils nur einen Punkt, Hoffenheim verlor derweil überraschend beim Krisenklub Hertha BSC. Der Weg für Bayer Leverkusen war also geebnet, um sich mit einem eigenen Erfolgserlebnis beim VfL Wolfsburg wieder etwas Luft im Kampf um dein Einzug in die Champions League zu verschaffen. Das Vorhaben glückte. Leverkusen siegte dank zwei später Tore von Paulinho mit 2:0 (0:0) bei den Niedersachsen.

Die verletzungsgeplagten Rheinländer erarbeiteten sich vor 16.554 Zuschauern die erste gute Gelegenheit der Partie. Nach einem starken Schnittstellenpass von Kerem Demirbay mitten hinein ins Abwehrzentrum der Hausherren hätte Amine Adli das 1:0 erzielen können. Der junge Franzose zielte jedoch deutlich über das Tor (15.). Auf Seiten der Wolfsburger konnte sich Lukas Nmecha zum ersten Mal entscheidend durchsetzen, scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Bayer-Torhüter Lukas Hradecky (17.).

Der finnische Kapitän der Werkself stand auch in der nächsten Szene im Fokus. Maximilian Arnold überraschte mit einem direkt aufs Tor gezogenen Freistoß aus rund 30 Metern Entfernung. Hradecky war jedoch erneut auf seinem Posten und lenkte den Ball in höchster Not gegen die Latte. Fortan häuften sich die Fehler auf beiden Seiten und die Partie pendelte sich auf dürftigem Niveau ein. Leverkusens Winterzugang Sardar Azmoun, der zum ersten Mal in der Startelf stand, verbuchte noch einen nennenswerten Abschluss (40.), ehe der Unparteiische Felix Brych pünktlich zur Halbzeit pfiff.

Sowohl Bayers Trainer Gerardo Seoane als auch Wolfsburgs Coach Florian Kohfeldt verzichteten in der Pause auf Wechsel und schickten ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen. Nur vier Minuten nach dem Wiederbeginn hatte Nmecha nach Zuspiel von Max Kruse das Führungstor der Wolfsburger auf dem Fuß, rutschte freistehend vor dem Bayer-Tor aber weg und die Chance war vertan. Nur wenig später scheiterte Teamkollege Jonas Wind nach einer starken Ballmitnahme am linken Pfosten (56.).

Beide Mannschaften lauerten fortan auf Fehler der jeweils anderen, die Risikobereitschaft hielt sich jedoch auf beiden Seiten in Grenzen. Als alles auf ein Remis hindeutete, schnappte sich dann aber der kurz zuvor eingewechselte Paulinho den Ball auf Höhe der Mittellinie, rannte recht unbedrängt aufs Tor der Wolfsburger zu und schoss den Ball von kurz vor dem Strafraumkante zum 1:0 für die Gäste ins Netz (86.). In der Nachspielzeit sorgte er dann per Kopf für den Schlusspunkt (92.).

Nach der Länderspielpause geht‘s für Bayer 04 nun mit der Heimpartie gegen Hertha BSC weiter, der VfL ist dann zu Gast beim FC Augsburg.

Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks (88. Bialek) - Mbabu (74. Baku), Schlager (74. Vranckx), Arnold, Roussillon (81. Gerhardt) - Kruse, Wind (74. Waldschmidt) - Lukas Nmecha. - Trainer: Kohfeldt

Leverkusen: Hradecky - Kossounou (81. Sinkgraven), Tah, Tapsoba - Bellarabi (73. Aranguiz), Demirbay, Andrich, Bakker (65. Hincapie) - Adli (81. Paulinho) - Diaby, Azmoun (73. Alario). - Trainer: Seoane

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Tore: 0:1 Paulinho (86.), 0:2 Paulinho (90.+2)

Zuschauer: 16.554

Beste Spieler: Arnold, Kruse - Hradecky, Paulinho

Gelbe Karten: Lacroix (3), Vranckx (2) - Adli (3), Hincapie (4), Demirbay (10

Torschüsse: 18:17

Ecken: 7:7

Ballbesitz: 50:50 %