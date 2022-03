Vertrag endet 2023 : Paulinho will im Sommer entscheiden

Paulinho setzt sich im Zweikampf gegen Münchens Dayot Upamecano (r.) durch. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Der Vertrag von Bayer Leverkusens Paulinho endet 2023. Nach dieser Saison will sich der 21-Jährige mit den Klubverantwortlichen zusammensetzen. Seine Zukunft unter dem Bayer-Kreuz lässt er offen.

Mit zwei späten Toren war Paulinho am Sonntag beim 2:0-Sieg in Wolfsburg der gefeierte Held unter dem Bayer-Kreuz. Seit fast vier Jahren spielt er schon in Leverkusen, doch sein Vertrag ist nur noch bis zum Sommer 2023 gültig. In einer Medienrunde hat sich der Olympionike am Dienstag nun unter anderem zu seiner Zukunft beim Werksklub, seinem Verhältnis zu Coach Gerardo Seoane und kulturelle Unterschieden zwischen der brasilianischen Liga und der Bundesliga geäußert. Paulinho über. . .

. . .das Ende seiner Torflaute: „Es war ein sehr wichtiger Moment für mich und die Mannschaft. Wir brauchten ein gutes Spiel. Nach so langer Zeit ohne Tor war es für mich eine Erleichterung. Die zwei Treffer geben mir viel Selbstvertrauen. Daran will ich anknüpfen – mit weiteren Toren und Vorlagen.“

Info Bierhoff plant für die WM in Katar mit Wirtz Perspektive Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), hat sich im Vorfeld der Testspiele gegen Israel und die Niederlande zur Verletzung von Bayer-Profi Florian Wirtz geäußert. Er sagte: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass er es schafft, zurückzukommen. Er hat eine WM vor Augen, ist jung und leichtfüßig. Wir werden ihn natürlich nach allen Möglichkeiten unterstützen.“ Bilanz Wirtz, der sich im Derby gegen Köln das Kreuzband gerissen hat, absolvierte unter Bundestrainer Hansi Flick bislang vier Länderspiele (zwei Vorlagen).

. . .vertane Chancen: „Wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen. Aber von ein paar vergebenen Möglichkeiten darf man sich mental nicht beeinflussen lassen oder den Fokus verlieren. Man muss es immer weiter versuchen. Die Unterstützung des Teams hilft dabei enorm. Ich muss aus meinen Fehlern lernen und es künftig besser machen.“

. . .Trainer Gerardo Seoane: „Er hat mir sehr geholfen. Wir haben viel an meinem Abschluss gearbeitet und reden häufig miteinander. Dass er mehrere Sprachen spricht, hilft natürlich. So kann ich mich mit ihm auf Spanisch verständigen.“

. . .seine Vertragssituation: „Darauf liegt momentan nicht mein Fokus. Wir werden uns am Ende der Saison zusammensetzen und darüber sprechen. Es kommen jetzt noch sieben Spiele. In denen geht es darum, einen Champions-League-Platz zu erreichen. Das ist das Wichtigste. Danach werden wir entscheiden. Ich muss schauen, was das Beste für mich ist, und der Klub muss schauen, was das Beste für ihn ist. Ich habe immer die Unterstützung des Klubs und die Liebe der Fans gespürt und bin wirklich glücklich hier. Aber man weiß nie, was in Zukunft passiert.“

. . .Wechsel zwischen Startelf- und Jokerrolle: „Manchmal bekomme ich Minuten, manchmal ist das nicht möglich. Ich versuche, meine Chancen zu nutzen und sehe auch, dass ich mich verbessere. Aber es ist wirklich schwierig: Mal stehe ich in der Anfangself, dann sitze ich zwei Mal auf der Bank und dann rutsche ich wieder in die Startformation. Für mich als Brasilianer ist das ungewohnt. Dort setzt man eher auf eine feste erste Elf. Ich weiß aber, dass das in Europa anders ist. Das muss ich akzeptieren und damit umgehen.“

. . .die Verletzung von Florian Wirtz: „Ich habe mit ihm gesprochen. Es ist ein wirklich schwerer Moment für einen jungen Spieler. Als ich mir das Kreuzband gerissen habe, hatte ich selbst gerade eine gute Phase und es war wirklich hart. Aber so etwas passiert im Fußball.“