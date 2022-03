Wirbelsäulenchirugie in Leverkusen : Bereichsleiter am Klinikum zum Professor ernannt

Bereichsleiter am Klinikum zum Professor ernannt

Wirbelsäulenchirugie in Leverkusen

Leverkusen Für seine klinische und wissenschaftliche Arbeit wird dem Orthopäden und Wirbelsäulenchirurgen Jan Siewe eine Professur verliehen.

Die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln hat beschlossen, dass Jan Siewe, Privatdozent und ärztlicher Leiter des Departments Wirbelsäulenchirurgie am Klinikum, die außerplanmäßige Professur erhalten soll. Der Dekan der Universität zu Köln Gereon Fink überreichte ihm in einer Online Sitzung die Urkunde, wie das Klinikum mitteilt.

„Ich bin froh, dass 15 Jahre harte Arbeit in Forschung, Lehre und klinischer Tätigkeit nun belohnt wurden.“, erklärt Siewe. Im Jahr 2011 schloss er seine Facharztausbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie ab. Im Mai 2018 wechselte er von der Universität zu Köln an das Klinikum Leverkusen und übernahm die Leitung des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie.