Bayers Schlüsselspieler gesperrt Xhaka ärgert sich über folgenschwere Gelbe Karte in Dortmund

Auch nach dem Abpfiff blieb die Lage noch eine Weile ziemlich unübersichtlich. Bayer Leverkusen hatte Borussia Dortmund gerade spektakulär ein 1:1 in letzter Sekunde abgetrotzt, zur Ruhe kam das Stadion aber nicht. Durchsagen verkündeten „technische Betriebsstörung“, die obligatorische Pressekonferenz mit beiden Trainern im Anschluss an das Spiel falle aus, die Arena sei umgehend zu räumen. Ursache war ein Alarm in der Brandmeldeanlage, teilte der Verein mit, allerdings ohne echten Anlass. Die automatische Durchsage war Folge eines Fehlalarms.