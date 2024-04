Ansage von Klubchef Fernando Carro Wann Bayer 04 bei Florian Wirtz schwach werden könnte

Viele sehen Florian Wirtz auf dem Weg zu einem internationalen Superstar, vergleichbar mit Neymar, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Manche trauen in dem 20-Jährigen gar zu, Weltfußballer zu werden. Geht es nach Fernando Carro, ist der gebürtige Pulheimer längst in diesen Gefilden angekommen – zumindest finanziell. „Wir würden Wirtz nie für weniger als 150 Millionen gehen lassen“, sagte der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen in einem Interview mit „Radio Marca“.