Als Frimpong-Ersatz : Bayers Odilon Kossounou betreibt Eigenwerbung

Leverkusens Verteidiger Odilon Kossounou (r.) kommt vor dem Kölner Sebastian Andersson an den Ball. Foto: dpa/Marius Becker

Leverkusen Odilon Kossounou hat beim VfL Wolfsburg in ungwohnter Rolle als Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen überzeugt – mit viel Ruhe am Ball, einer guten Zweikampfführung und klugen Pässen in die Spitze.

Seine Premiere als Rechtsverteidiger feierte Odilon Kossounou schon im Dezember. Beim 2:2 gegen die TSG Hoffenheim ersetzte der gelernte Innenverteidiger den gelbgesperrten Jeremie Frimpong in der Viererkette. „Er hat eine sensationelle erste Halbzeit gespielt, war mit der beste Spieler auf dem Platz und hat auch offensiv Akzente gesetzt“, sagt Gerardo Seoane rückblickend. So war es nicht verwunderlich, dass der Schweizer Trainer der Werkself beim 2:0 zuletzt in Wolfsburg wieder den Ivorer als Ersatz für den bis Saisonende ausfallenden Frimpong aufstellte. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen zahlte der 21-Jährige auch prompt mit einer guten Leistung zurück – und empfahl sich zudem als zuverlässige Option für den Endspurt in der Bundesliga.

Für Kossounou hatte die Zeit unter dem Bayer-Kreuz mit deutlich mehr Einsätzen begonnen, als die Klubverantwortlichen und sicher auch der vom FC Brügge an den Rhein gewechselte Profi zunächst vermutet hatten. Aufgrund einer Verletzung von Edmond Tapsoba bestritt der 1,91-Meter-Mann die ersten neun Ligaspiele alle über die kompletten 90 Minuten an der Seite von Jonathan Tah im Abwehrzentrum. Dabei deutete er an, weshalb der Werksklub im Sommer zuvor rund 23 Millionen Euro Ablöse für ihn gezahlt hatte. Mit dem Comeback von Tapsoba rückte Kossounou dann aber zunächst wieder ins zweite Glied – bis sich ihm jetzt die Chance auf der Außenbahn bot.

„Odilon ist ein Top-Profi“, lobt Seoane seinen Schützling. Er lebe „zu 100 Prozent“ für den Fußball. Der Trainer schätzt besonders das Passspiel und die Qualitäten des in Abidjan geborenen Profis als Verteidiger. „Er bringt vor allem defensive Stabilität, Zweikampfhärte, Robustheit und er ist bei defensiven wie offensiven Standards sehr wertvoll.“ Für Gegenspieler sei es daher „kein schönes Unterfangen“, gegen Kossounou anzutreten. Gleichwohl er für die Rolle des Rechtsverteidigers sein Spiel umstellen muss, traut Seoane ihm das ohne Probleme zu. „Odilon hat physisch alle Möglichkeiten, sich auf dieser Position schnell anzupassen.“

Mit einem Innenverteidiger auf der Außenbahn gestalte sich das System zudem variabler, betont Seoane. „Wenn Kossounou hinten rechts spielt, verändert das die Statik unseres Spiels. Wir haben dann einen Flügel, der offensiv mehr Akzente setzen kann, weil es defensiv eine klare Absicherung gibt.“ Frimpong eröffnet der Werkself mit seiner Geschwindigkeit und seinen Dribblings zahlreiche offensive Aktionen. Bei Kossounou als Rechtsverteidiger geht es eher darum, den richtigen Komplementärspieler zu finden. „Wenn Odilon spielt, muss der Flügel vor ihm die ganze Breite und Tiefe des Feldes nutzen“, bestätigt Seoane.