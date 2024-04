Ausgleich in der Nachspielzeit Stanisic rettet Leverkusens Serie in Dortmund

Es hat freilich schon brisantere Konstellationen vor dem West-Duell gegeben. Leverkusen steht bereits als Meister fest, während Dortmund auch auf Platz fünf dank der exzellenten Ausgangslage der Bundeslga in der Jahresrangliste der Uefa so gut wie sicher in der Champions League ist. Im Halbfinale der Königsklasse steht Schwarz-Gelb zudem, so wie Schwarz-Rot im Halbfinale der Europa League.