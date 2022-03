Fußball : VfB 03 Hilden hat jetzt schon 53 Punkte auf dem Konto

Tuncay Altuntas brachte den VfB 03 mit 1:0 in Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Tim Schneider ist souveräner Hinrunden-Dritter und steht in der Aufstiegsrunde der Fußball-Oberliga, die nächsten Sonntag beginnt.

TuRU Düsseldorf – VfB 03 Hilden 1:2 (0:1). (bs) Mit einem Erfolg und 53 Punkten schlossen die Fußballer des VfB 03 die Hinrunde ab und trugen sich mit dieser starken Ausbeute in die Geschichtsbücher der jüngeren neunjährigen Oberliga-Zeit ein. Dabei stellten die Hildener bei der TuRU die Weichen früh auf Sieg, denn bereits nach fünf Minuten traf Tuncay Altuntas, der in den vergangenen Monaten meist als Joker überzeugte, nach einem Steilpass von Isaak Kang zur 1:0-Führung.

Kurz danach sah der Düsseldorfer Benedict Diana nach einem Tritt in die Hacken seines Gegenspielers die rote Karte – damit bekamen die Gäste, die gleich zu Beginn zwei gute Chancen durch Robin Müller verzeichneten, weiter Oberwasser. Zunächst scheiterte Pascal Weber (15.), dann ging ein Volleyschuss von Stefan Schaumburg knapp am TuRU-Kasten vorbei (25.). Und nach einer Diagonalflanke von Nick Sangl scheiterte Weber allein vor dem Tor an Keeper Johannes Kultscher (30.).