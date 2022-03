Verdacht auf Muskelverletzung : Adli droht Saisonendspurt zu verpassen

Leverkusen Bayer Leverkusens Außenangreifer Amine Adli musste beim U-Länderspiel Frankreichs gegen die Faröer verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ihm droht eine längere Auszeit.

Das Verletzungspech bleibt der Werkself offenbar auch in dieser Länderspielpause treu. Beim 2:0-Sieg der französischen U21-Auswahl gegen die Färöer-Inseln am Donnerstagabend ging Bayer Leverkusens Flügelstürmer Amine Adli nach einem Sprint auf der Außenbahn plötzlich ohne Gegnereinwirkung zu Boden und fasste sich an den rechten Oberschenkel. Bei seiner Auswechslung vergoss der 21-Jährige einige bittere Tränen.