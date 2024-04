Leverkusens Serienretter Stanisic verkörpert Bayers unbeirrbaren Glauben

Als sich der Ball in den letzten Sekunden der Nachspielzeit im langen Eck einschlug, an Gregor Kobel vorbei ins Netz, kannte Josip Stanisic kein Halten. Flankiert von seinen Teamkollegen sprintete der Innenverteidiger Richtung Gästeblock und trommelte sich auf die Brust. Der Leihspieler des FC Bayern hat mit seinem Last-Minute-Ausgleich in Dortmund die Serie der Werkself gerettet. Trainer Xabi Alonso setzte an der Seitenlinie zum Jubelsprint an, die über 8000 mitgereisten Fans des Deutschen Meisters feierten das Tor frenetisch.