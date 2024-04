Borussia Dortmund im Check Dortmund will die Serie der Werkself beenden

Die Form Der 4:2-Triumph über Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League war ein Ausrufezeichen. Der spanische Hauptstadtklub wurde nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel mit einer starken Willensleistung niedergerungen. In der Liga präsentierte sich der noch amtierende Vizemeister zuletzt wankelmütig. Dem 2:0 beim FC Bayern folgte ein 0:1 gegen Stuttgart. Auf Platz fünf werden die Schwarz-Gelben ihren Ansprüchen nur bedingt gerecht.



Darauf muss Bayer 04 achten Viel läuft in der Offensive über den ehemaligen Leverkusener Julian Brandt, der bereits bei neun Toren und 14 Vorlagen in dieser Saison steht. Niclas Füllkrug steht für Wucht im Angriff, dazu kommen Marcel Sabitzer und Jamie Bynoe-Gittens immer besser in Fahrt. Wozu der BVB im eigenen Stadion fähig ist, war gegen Atlético zu sehen. (dora)