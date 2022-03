2:3-Niederlage im Abstiegskampf : Borussia verspielt in Stuttgart eine 2:0-Führung

Borussia verspielt in Stuttgart eine 2:0-Führung

Stuttgart Borussia hat die Chance vertan, sich weiter von der Abstiegszone abzusetzen, nach einer 2:0-Führung verloren die Gladbacher beim VfB Stuttgart noch 2:3. Zunächst hatten sich die Borussen im Angriff eiskalt gezeigt, waren aber insgesamt viel zu passiv und offenbarten in der Defensive bekannte Schwächen.

Eine gute Vorlage, um sich deutlicher von den Abstiegsplätzen der Bundesliga abzusetzen, lieferte den Gladbachern am Samstagnachmittag die Berliner Hertha. Der Tabellen-16. verlor daheim 1:4 gegen Eintracht Frankfurt. Doch Borussia wusste diese Chance nicht zu nutzen. Beim Vorletzten VfB Stuttgart gab es am frühen Samstagabend ein 2:3 nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung. Durch die Niederlage im 100. Bundesligaspiel gegen die Stuttgarter verringerte sich der Vorsprung auf den VfB auf fünf Punkte, während Hertha weiterhin vier Zähler entfernt ist.

Trainer Adi Hütter hatte im Vergleich zum 2:2 gegen den VfL Wolfsburg die Startformation der Borussen auf zwei Positionen verändern müssen. Für Jordan Beyer (gelbgesperrt) und Stefan Lainer (krank) rückten Joe Scally und Manu Koné in die erste Elf. Dadurch veränderte sich auch die Grundformation der Gladbacher, die auf Viererkette umstellten – mit Scally, Matthias Ginter , Nico Elvedi und Ramy Bensebaini. Davor formierte sich mit Koné, Christoph Kramer und Florian Neuhaus ein Dreier-Mittelfeld im Zentrum, vor dem Jonas Hofmann , Marcus Thuram und Alassane Plea angriffen.

„Wir sind in einer unangenehmen Situation und müssen punkten“, hatte Hütter vor der Partie gesagt und zugleich vor dem VfB gewarnt: „Das ist eine gefährliche Mannschaft, die mutig und frech spielt.“ Dies unterstrichen die Hausherren zugleich, zunächst kam Borna Sosa frei zum Schuss, verzog aber deutlich (10. Minute), dann scheiterte Tiago Tomas am glänzend reagierenden Yann Sommer (12.).

Borussia dagegen nutzte kurz darauf gleich die erste Torchance, als Plea mit Neuhaus wunderbar Doppelpass spielte und dann volley abzog (14.). Das 1:0 bescherte den Borussen allerdings nur auf der Anzeigetafel einen Vorteil, auf dem Platz blieb der VfB spielbestimmend. Doch fehlte es dem Gastgeber weiter an der nötigen Präzision, Sasa Kalajdzic köpfte nach einer Sosa-Flanke aus kurzer Distanz daneben. Vor allem über die Außenbahnen waren die Gladbacher anfällig.

Vor dem gegnerischen Tor blieben sie allerdings weiterhin ungemein effizient: Den zweiten gelungenen Angriff vollendete Thuram, als er eine flache Hereingabe Pleas über die Linie drückte (35.). Kaltschnäuzigkeit und Effektivität hatten den Borussen oftmals gefehlt in der laufenden Saison, in der ersten Halbzeit von Stuttgart war davon nichts zu sehen. Dafür offenbarten sie weiterhin Schwächen in der Defensive. Nur drei Minuten nach dem 2:0 erwischte es sie hinten wieder: Bensebaini klärte eine Flanke genau vor die Füße Wataru Endos, dessen Schuss Elvedi unglücklich abfälschte, Sommer war ohne Chance.