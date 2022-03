Ex-Borusse im doppelten Glück : Was macht eigentlich Julio Villalba?

Mönchengladbach Der 23-Jährige Angreifer Julio Villalba, der Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer verlassen hat, spielt mittlerweile in Ecuador, wo gerade wieder die Saison begonnen hat. Auch privat scheint es bei Villalba zu laufen.

Julio Villalba hat sein Glück gefunden. So wirkt es zumindest, wenn man das Leben des 23-Jährigen in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt hat. Mitte Februar überraschte Villalba seine Freundin anlässlich des Valentinstages, führte sie zu einem Steg, an dem ein mit Blumen und Herz-Ballons geschmücktes Boot wartete, um mit den beiden eine Runde über den Pazifik zu düsen. All das wurde selbstverständlich ausführlich dokumentiert und im Anschluss daran in Form von Bildern und Videos auf Instagram veröffentlicht.