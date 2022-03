2. Liga kompakt : Schalke patzt trotz Dreierpack von Terodde – St. Pauli bleibt oben dran

Düsseldorf Schalke 04 patzt im im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga: Gegen Hansa Rostock verliert Königsblau mit 3:4. Der FC St. Pauli hingegen ist nach einem 3:1-Sieg gegen den KSC weiter auf Kurs 1. Bundesliga.

Schalke 04 - Hansa Rostock 3:4 (2:2)

Terodde war in der 33., 43. und 83. Minute jeweils per Kopf für die Knappen erfolgreich. Svante Ingelsson (25.), John Verhoek (40.), Pascal Breier (56.) und Nils Fröling (90.+5) brachten die Mecklenburger viermal in Führung.

FC St. Pauli - Karlsruher SC 3:1 (3:0)

Daniel Kyereh war als zweifacher Torschütze in der ersten Halbzeit der Wegbereiter für die Millerntor-Elf. In der 14. Minute war er per Direktabnahme erfolgreich, in der 25. Minute wurde der Treffer nach Videobeweis gegeben. Simon Makienok (35.) erhöhte auf 3:0 für die Gastgeber, die das Spiel klar dominierten. Philipp Hofmann (66.) gelang das Ehrentor für die Badener.