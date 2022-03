Bonhof spricht über Ex-Manager : Was Corona mit Eberls Rückzug bei Borussia zu tun hatte

Was Corona mit Eberls Rückzug bei Borussia zu tun hatte

Mönchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter will nicht mehr zurückschauen auf den Rückzug von Max Eberl. Vizepräsident Rainer Bonhof hingegen hat in einem Interview nochmal darüber gesprochen – und dabei Faktoren genannt, die Eberl zum Aufhören bewogen haben.

Für Adi Hütter ist das Thema durch. Borussias Trainer will nicht mehr über den Rücktritt von Borussias Ex-Manager Max Eberl sprechen. „Das ist die Vergangenheit, ich möchte mich ausschließlich der Gegenwart und der Zukunft widmen“, stellte Hütter am Donnerstag klar.

Generell hat er sich wenig zum Eberl-Abgang geäußert, auch wenn die Geschichte mit all ihren Nebengeräuschen auch Auswirkungen auf seine Arbeit in Gladbach hatte. Zuletzt hatte Hütter der „Sport Bild“ mitgeteilt, dass einiges, was besprochen worden war mit Eberl, nicht umgesetzt wurde, zuvor hatte er gestanden, dass Eberls erste Ankündigung, seinen Job als Borussias Sportdirektor nicht mehr machen zu wollen, „ein Nackenschlag“ gewesen sei.