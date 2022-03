Borussias U23 : Heiko Vogel war zuletzt vor allem als Psychologe gefragt

Mönchengladbach Borussias U23 hatte keine normale Trainingswoche, die Spieler mussten den Unfalltod ihres Kollegen Jordi Bongard verkraften. Nun geht es für das Team von Trainer Heiko Vogel erstmals wieder um Punkte in der Regionalliga. Dort wartet in Alemannia Aachen ein Gegner, der zuletzt einen Lauf hatte.

Ein Problem, das alle Menschen aktuell teilen, ist, dass es oft schwerfällt, sich aufgrund des Krieges in der Ukraine auf die am Ende nebensächlich erscheinenden Dinge zu konzentrieren. Die Spieler aus Borussias U23 haben aber im Kopf noch mit einer anderen Sache klarzukommen, die ihnen sehr viel näher und dadurch noch bedrückender ist. Denn in Jordi Bongard ist vor gut einer Woche ein Kollegen bei einem Autounfall tödlich verunglückt.

„Der Fußball hat in den vergangenen Tagen ganz klar eine untergeordnete Rolle gespielt“, wird Borussias Coach Heiko Vogel bei borussia.de zitiert. „Es war keine normale Trainingswoche. Die ganze Mannschaft war und ist noch immer betroffen. Jordi hat den Fußball geliebt. Er wird im Herzen immer bei uns sein, und ich glaube auch, dass er in dieser Woche mit uns auf dem Trainingsplatz stand“, fügt der Coach an, der demnach in der vorigen Woche mehr als Psychologe als nur in der Rolle des Trainers gefragt war. Immerhin aber habe das Training geholfen, den Kopf ein wenig freizubekommen.

Am Samstag geht es ungeachtet der aktuellen Situation wieder um Punkte, wenn der Traditionsklub Alemannia Aachen sich um 14 Uhr im Grenzlandstadion vorstellt. Die Alemannen reihten sich in die Trauer um Jordi Bongard ein, war er doch in frühen Jugendjahren auch für die Aachener aufgelaufen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt die Aachener zwar noch hauchdünn nur einen Zähler vor der Abstiegszone, doch die sie kommen mit einem Lauf nach Gladbach. In diesem Jahr hat die Mannschaft von Fuat Kilic in fünf Spielen noch nicht verloren und drei Siege eingefahren. Am Mittwoch gab es dann im Mittelrheinpokal noch ein 2:0 gegen den Bezirksligisten TuS Langerwehe.

In der Offensive ist Jannik Mause mit sieben Treffern der beste Schütze der Aachener – und das, obwohl er verletzt bisher in diesem Jahr noch nicht eingesetzt werden konnte. Das Hinspiel gewannen die Borussen am Tivoli durch ein ganz spätes Tor von Mika Schroers mit 1:0. Ein Ergebnis, dass Heiko Vogel sicher auch im Rückspiel noch einmal mitnehmen würde.