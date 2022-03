Leser-Noten : Jetzt die Leistung der Borussia-Profis in Stuttgart bewerten

Jetzt die Leistung der Borussia-Profis in Stuttgart bewerten

Interaktiv Stuttgart Borussia Mönchengladbach hat gegen den VfB Stuttgart eine 2:0-Führung verspielt und noch 2:3 verloren. Zahlreiche desaströse Abwehraktionen überstrahlen wenige offensive Glanzlichter. Nun sind die User gefragt: Welche Noten geben Sie den Borussen?

Zur Pause mussten die Borussen bereits alarmiert sein: Nach der 2:0-Führung durch Alassane Plea und Marcus Thuram war Wataru Endo bereits der Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart gelungen. In der zweiten Hälfte drehten Chris Führich und Sasa Kalajdzic dann endgültig das Spiel für den Tabellen-Siebzehnten. Wir haben wie gewohnt eine Einzelkritik zu jedem Borussen verfasst und wollen nun von Ihnen wissen: Welche Noten geben Sie den Spielern von Trainer Adi Hütter?

Trotz des erneuten Rückschlags sind zwei Gladbacher im Zweierbereich gelandet: Yann Sommer vereitelte mit seinen Paraden, insbesondere gegen Tiago Tomas, einen früheren Rückstand. Relativ verzweifelt musste er dann mit ansehen, wie Borussia wieder einmal auseinanderbrach. Der zweite Borusse im Zweierbereich heißt Alassane Plea: Mit einem Tor und einer Vorlage sammelte er die Scorerpunkte fünf und sechs in den vergangenen fünf Partien.

Doch am meisten in Erinnerung bleiben werden von dieser Partie wieder einmal die defensiven Unzulänglichkeiten. Joe Scally war kurzfristig für den erkrankten Stefan Lainer in die Startelf gerückt, der US-Amerikaner musste gegen Borna Sosa jede Menge Lehrgeld zahlen - Note 6. Deutlich mehr Erfahrung hat Ramy Bensebaini, der Algerier schien auf der linken Seite aber genauso neben sich zu stehen wie sein Pendant Scally auf der rechten - Note 6 auch für Bensebaini.