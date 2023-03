Kapitän pausiert Borussias Trainingsgruppe ohne Stindl noch kleiner

Borussia Mönchengladbach ist mit einer überschaubar großen Trainingsgruppe in die Woche gestartet. In Abwesenheit der Nationalspieler standen nur neun Feldspieler auf den Platz, so wenige, dass sie sich mal eben aufzählen lassen: Jonas Hofmann, Patrick Herrmann, Stefan Lainer, Hannes Wolf, Marvin Friedrich, Alassane Plea, Nathan Ngoumou, Florian Neuhaus und Semir Telalovic. Hinzu kamen die Torhüter Tobias Sippel, Jan Olschowsky und Ben Zich.