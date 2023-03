Spitzenreiter der Regionalliga Ungeschlagen-Serie von Borussia Mönchengladbach ist jäh gerissen

Die Heimmannschaft drückte zwar noch auf den Siegtreffer, musste aber in der 89. Minute den Platzverweis von Verena Schoepp hinnehmen, die nach einem Kopfballduell mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nach einem rüden Foulspiel an Monique Resech sah zudem noch eine Spielerin der Gäste die Rote Karte. Der anschließende Freistoß landete bei Resech, deren Schussversuch aus 30 Metern von FSV-Torhüterin Isabell Mischke über die Latte gelenkt wurde. Am kommenden Sonntag (13 Uhr) empfängt die Ketelaer-Elf den Tabellendritten Borussia Bocholt.