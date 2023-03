Termine der Gladbacher Nationalspieler Borges Sanches könnte wieder auf Ronaldo treffen

U21 Bei den ältesten Junioren-Auswahlteams stehen derweil in den kommenden Tagen Testspiele auf dem Programm. Luca Netz bekommt es mit der deutschen Auswahl mit Japan (Freitag, 18.15 Uhr in Frankfurt) und Rumänien (Dienstag, 18.15 Uhr in Sibiu) zu tun. Manu Koné trifft mit Frankreichs U21 am Samstag in Leicester (18 Uhr) auf England und am Dienstag (18.30 Uhr) in Vannes auf Spanien. Und Oscar Fraulo spielt mit Dänemark am Freitag (14.30 Uhr) im türkischen Belek gegen die Ukraine, bevor am Dienstag (18 Uhr) die Schweiz in Odense zu Gast ist.