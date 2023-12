Zwei Gegentore in der Nachspielzeit Wöber trifft und sieht dann Gelb-Rot - Gladbach 1:2 in Frankfurt

Der Verteidiger ist der 13. Torschütze der Gladbacher dieser Saison, das freute unter anderem die frühere Nummer 13 Borussias: Lars Stindl. Der Ex-Kapitän, nun beim Karlsruher SC zweitklassig tätig, schaute sich die alten Kollegen live und in Farbe an in der Frankfurter Arena. Beim letzten Sieg der Gladbacher im Mai 2020, dem 3:1 in der Corona-Saison, war er selbst am Ball.