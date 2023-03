„Haben uns heiß gemacht“ Gladbach-Fans senden unmissverständliche Derby-Botschaft

Aktuell stehen die Kölner mit 27 Punkten (Gladbach hat 31) auf Rang 13. Also dort, wo Borussia selbst mit dem minimalsten Saisonziel („Platz sieben bis zwölf“) nicht hin will. Kölns Abstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte, würde mit einer Derbyniederlage möglicherweise aber weiter schrumpfen. „Man merkt den Jungs schon an, dass sie in der ein oder anderen Situation ins Nachdenken kommen. Ich bin doppelt gefragt und muss doppelt Antworten geben“, sagte Baumgart. Daniel Farke und seine Mannschaft haben von den Fans den Auftrag, die Kölner weiter ins Grübeln zu bringen und nicht wie so oft ein Aufbaugegner zu sein.