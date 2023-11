Hoffnungsträger Die größten Talente bei Borussia Mönchengladbach

Shio Fukuda (2004)

Dass der älteste Spieler in unserer Auflistung ebenfalls hoch einzuschätzen ist, hat er in seinem ersten Jahr bewiesen. Der Japaner wechselte im Januar 2023 erst nach Gladbach. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt in der U19 traf er direkt zum Sieg, bis zum Saisonende gelangen ihm in der A-Junioren Bundesliga West drei Treffer in vier Partien. Mit Japan nahm er im Mai an der U20-WM teil, ehe er in die U23 aufrückte. Dort hat er am 28. Oktober seine ersten beiden Treffer erzielt und in den zwei Partien danach drei weitere folgen lassen. Auch für die Profis schon in einem Test erfolgreich.