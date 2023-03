Notencheck gegen Bremen Borussia-Fans sehen drei Spieler deutlich schlechter

Wen haben die Leser schlechter gesehen? An erster Stelle sind drei Spieler zu nennen, die von den Fans jeweils eine ganze Note schlechter gesehen wurden: Christoph Kramer, der in der zweiten Halbzeit nach hinten in die Dreierkette rückte (RP: 3; Leser: 4), Jonas Hofmann (RP: 2; Leser: 3), der eine Vorlage und zehn Torschussvorlagen beisteuerte und Marcus Thuram. Bis zu seiner Auswechslung nach 76 Minuten gab der Franzose fünf Torschüsse ab, einer davon hatte nach der Halbzeit für die Führung gesorgt. Das größte Problem: die mangelnde Chancenverwertung, die von den Fans mit einer 4 (RP: 3) bestraft wurde. Näher beieinander lagen die Noten bei Kapitän Lars Stindl, Nico Elvedi und Joe Scally. Das Trio erhielt von uns jeweils eine 3, von den Lesern eine 4+.