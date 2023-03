Karriereknick für Innenverteidiger Borussias Friedrich hat gegen Bremen den nächsten Nackenschlag erlebt

Dass Friedrich, der in Gladbach einen Vertrag bis 2026 besitzt, sich im Januar mit einem Wechsel beschäftigt hat, ist ihm nicht zu verdenken. Farke mag ihm grundsätzlich vertrauen, doch in Spielminuten spiegelt sich das in der zweiten Saisonhälfte nicht wider, dabei kann sich Friedrich noch nicht einmal an Joker-Einsätzen hochziehen – was auch seiner Position geschuldet ist, auf der Trainer grundsätzlich nicht gerne rotieren.