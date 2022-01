Nach nur einem Jahr in Paderborn entschied sich Friedrich 2011 für einen Wechsel in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Dort spielte er noch ein Jahr in der U17, ehe er zur Schalker Trainerlegende Norbert Elgert in die U19 aufrückte. Der ließ Friedrich zunächst noch als Rechtsverteidiger auflaufen, ehe Friedrich ab 2013 hauptsächlich in der Innenverteidigung spielte.