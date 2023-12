Borussias Aufstellung Seoane braucht Fingerspitzen-Gefühl bei der Frankfurt-Elf

Sportvorstand Roland Virkus hat nach dem 2:2 der Borussen gegen Werder Bremen einen Satz gesagt, der aufhorchen lässt: „Jetzt ist es ganz gut, dass er auch mal eine Pause bekommt, irgendwann muss der Junge das Ganze auch mal verdauen.“ Mit „der Junge“ war Rocco Reitz gemeint, der große Darling aller Borussen in dieser Saison. Und mit „das Ganze“ diese für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler, der der hauseigenen Akademie der Borussen entstammt, schier unfassbare Saison, in der er Grenze um Grenze verschiebt und es, so jedenfalls fühlt es sich an, kein Limit für ihn gibt.