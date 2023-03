Olschowsky im Tor Borussias U23 gewinnt dramatisches Spiel

In dieser Woche meldete sich Olschowsky zurück nach überstandener Daumenverletzung und Magen-Virusinfektion. Die U23 war am Samstag beim 1. FC Bocholt zu Gast und erlebte gegen den Aufsteiger eine noch wildere Partie als beim 3:3 in der Hinrunde: In der 89. Minute sorgte Cagatay Kader für den 4:3-Siegtreffer. Eugen Polanskis Mannschaft setzte damit eine beachtliche Serie fort: Es war nicht nur der vierte Erfolg nacheinander, dabei drehte Borussias Regionalliga-Team auch dreimal einen Rückstand und traf neben der 89. auch in der 88. und 91. Minute entscheidend. Der Zweitplatzierte spielt in vielerlei Hinsicht eine gegensätzliche Saison zu den Profis.