DFB-Enttäuschung Gladbachs Hofmann gibt gegen Bremen die fast perfekte Antwort

Wann Jonas Hofmann dem eigenen Treffer am Freitagabend am nächsten war, lässt sich rückblickend schwer beurteilen. Da wäre die Chance in der 55. Minute zu nennen, als Hofmann nach einem Zuspiel von Joe Scally freistehend vor dem Tor zunächst über den Ball trat, diesen dann an Bremens Torwart Michael Zetterer, nicht aber am vor der Linie klärenden Mitchell Weiser vorbeibrachte. Oder eine ähnliche Szene in der 78. Minute, als das Zuspiel von der rechten Seite von Alassane Plea kam, Lee Buchanan im Strafraum aber einen Tick schneller als Hofmann am Ball war.