Nach 35 Bundesliga-Spielen Der Blick auf die Jahrestabelle – das ist die Wahrheit über Borussias 2023

Die vorletzte Spielminute des Jahres 2023 bescherte Borussia die 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt. So endete das Kalenderjahr für die Gladbacher, wie es begann am 22. Januar: mit einer Niederlage. Damals war es ein 2:3 gegen Bayer Leverkusen. In der Formtabelle der letzten fünf Spiele 2023 ist Borussia 15. unter allen Bundesligisten, drei Niederlagen gab es und nur einen Sieg, das war das 2:1 gegen 1899 Hoffenheim.