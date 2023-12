17 Punkte nach Führung verspielt Borussias Tiefschlag in Frankfurt muss ein Augenöffner sein

Weihnachten ist nicht nur das Fest, an dem die Kinder nach Hause zurückkehren und das WLAN ihrer Eltern reparieren. Es sitzen ab Heiligabend auch deutschlandweit Millionen Fußballfans am Esstisch und tauschen sich über den Stand der Dinge bei ihrem Lieblingsverein aus. All jenen, die es mit Borussia Mönchengladbach halten, schien die Mannschaft im letzten Spiel des Jahres angenehme Gespräche bei Gans und Glühwein zu bescheren. 20 Punkte, neunter Platz, nur vier Zähler Rückstand auf den Europapokal – frohe Weihnachten!