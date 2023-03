Borussias früherer „Maestro“ Karriere endgültig beendet – So geht es bei Raffael weiter

Zuletzt hat der 37-jährige Brasilianer im Juni 2020 in der Bundesliga gespielt, damals kam er am letzten Spieltag für ein paar Abschiedsminuten zum Einsatz - ausgerechnet im Spiel der Klubs in Deutschland, die ihm immer noch am Herzen liegen, Gladbach und Hertha BSC. Die Spieler beider Teams applaudierten dem „Maestro“, als er den Rasen des Borussia-Parks betrat. Nach seinem Bundesliga-Ausstand versuchte er noch, am Ball zu bleiben, doch mehr als ein kurzes Comeback in der Slowakei bei FK Pohronie gab es nicht. Gerüchte, er könne in seine brasilianische Heimat wechseln, zerschlugen sich. Nun plant der Brasilianer immer konkreter die Zeit nach dem aktiven Fußball.