Zwischenfazit nach der ersten Saisonhälfte SV Sonsbeck ist kein Abstiegskandidat

Aber das Team von Trainer Heinrich Losing blieb optimistisch. „Bis auf das 0:4 beim VfB Homberg waren wir in jedem Spiel auf Augenhöhe. Es fehlte uns das Spielglück“, sagt er. Mit dem 1:0-Erfolg am 15. Oktober gegen den KFC Uerdingen kam das Selbstvertrauen zurück. Die Mannschaft eilte von Sieg zu Sieg und erspielte sich 19 Zähler in den letzten acht Partien bis zum Ende der Hinrunde.



Highlights Der absolute Höhepunkt war der Sieg gegen den KFC Uerdingen vor rund 1000 Zuschauern im Willy-Lemkens-Sportpark. Das entscheidende Tor erzielte Klaus Keisers in der 53. Minute. „Gegen so eine Traditionsmannschaft ist es immer – für Spieler und uns Trainer – etwas Besonderes“, sagt Losing. Aber auch das Pokalduell mit Bocholt bleibt positiv in Erinnerung, wo der SVS erst in der Nachspielzeit das 0:2 hinnehmen musste.