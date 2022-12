„Maestro“ beim Legendenspiel Ode an Borussias „Signature“-Spieler Raffael

Meinung | Mönchengladbach · Der „Maestro“ hat sich für Borussias Legendenspiel am 17. Dezember angesagt. Gut so, denn Raffael ist einer der tollsten Spieler, die Borussia je hatte. Was wäre gewesen, wenn er 2013 nicht an den Niederrhein gekommen wäre?

08.12.2022, 14:56 Uhr

