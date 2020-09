Champions-League-Quali : Kiew und Gent schicken Borussia in Topf 4

Kiew und Gent schicken Borussia in Topf 4

Zum dritten Mal nimmt Borussia Mönchengladbach an der Gruppenphase der Champions League teil. Foto: dpa/Ina Fassbender

Mönchengladbach Wenn am 1. Oktober die Gruppenphase der Champions League ausgelost wird, kann Borussia es mit Liverpool, Barcelona und Inter auf einmal zu tun bekommen. Seit Dienstagabend wissen die Fohlen: Ihre Kugel liegt in Topf 4.

Zu 99 Prozent war bereits klar gewesen, dass Borussia bei der Champions-League-Auslosung diesmal in Topf 4 landen würde. Dort tummeln sich die acht von insgesamt 32 Teams mit dem niedrigsten Uefa-Koeffizienten. Durch die Siege von Dynamo Kiew (2:0 gegen AZ Alkmaar) und KAA Gent (2:1 gegen Rapid Wien) in der dritten Quali-Runde am Dienstag ist Gladbach Restchance auf Topf 3 endgültig dahin.