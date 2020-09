Lob von den Vorgesetzten : Wolf beißt sich bei Borussia rein

Mönchengladbach Hannes Wolf steht in Dortmund vor seinem Bundesliga-Debüt für Borussia Mönchengladbach. Zuletzt zeigte er sich engagiert und bissig, wirkte in einigen Situationen allerdings noch zu verspielt.

Trotzdem geht es bei Wolf von Woche zu Woche weiter bergauf. Vor dem Bundesliga-Start am Samstag bei Borussia Dortmund (18.30 Uhr) gewöhnt sich Wolf gerade das erste Mal seit über einem Jahr wieder an einen richtigen Spiel- und Trainingsrhythmus.

Den richtigen Biss legte er an den Tag, teilweise wirkte er aber zu verspielt. Das birgt im Offensivspiel ein gewisses Risiko – Ballverluste werden Gegner wie der BVB härter bestrafen als Oberneuland. Findet Wolf aber die richtige Balance, kann er mit seiner engen Ballführung im höchsten Tempo in Dortmund für Überraschungsmomente sorgen. „Jetzt wartet direkt ein Kracher auf uns, aber auch da wollen wir bestehen und ein gutes Ergebnis mit nach Hause nehmen“, sagte Wolf.

Gerne würde er auch langfristig in Gladbach bleiben. 15 Pflichtspiel-Einsätze sind nötig, dann ist die Borussia dazu verpflichtet, zu der bisherigen Leihgebühr in Höhe von 1,5 Millionen Euro weitere neun Millionen Euro an RB Leipzig zu überweisen. „Ich denke, dass er eine Verstärkung für uns ist und das werden wir bei den vielen Spielen auch brauchen“, sagte Zickler. Am Wochenende dürfte ein weiterer Einsatz für Wolf hinzukommen.