1:0 gegen Aston Villa : Rangnick und Manchester United mit Mühe im FA Cup weiter

Manchester Überzeugend war die Leistung wieder einmal nicht wirklich – aber es reichte, um die nächste Runde im FA Cup zu erreichen. Manchester United schlug Aston Villa mit 1:0.

Auch ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo hat Manchester United als letzte Mannschaft die vierte Runde im englischen FA Cup erreicht. Der von Ralf Rangnick trainierte Fußball-Traditionsclub mühte sich am Montagabend beim Drittrunden-Abschluss zu einem 1:0 (1:0) gegen den Premier-League- Konkurrenten Aston Villa. Den Siegtreffer für Man United im Old Trafford erzielte Mittelfeldspieler Scott McTominay per Kopfball in der 8. Minute. Beim vermeintlichen Ausgleich der Gäste stand Aston-Routinier Danny Ings knapp im Abseits (51.).