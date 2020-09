Borussias neuer dritter Kapitän : Embolos Wahl zeigt die Stärke der „French Connection“

Breel Embolo ist jetzt Borussias dritter Kapitän. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Breel Embolo ist dank der Stimmen der französisch-sprachigen Borussen nun dritter Kapitän. Dass Borussias Stürmer gewählt wurde, spricht für seinen Stellenwert und die Kraft dieser Gruppe.

Als Marco Rose vor dem Pflichtspiel-Start verkündete, dass Breel Embolo in Borussias Hierarchie zum dritten Kapitän aufgestiegen ist, war das im ersten Moment für viele eine Überraschung. In erster Linie, weil Matthias Ginter dadurch diesen Posten nach einer starken Saison, in der er auch als Führungsspieler herausstach, verlor. Aer auch, weil Embolo gar nicht so sehr auf dem Schirm war als jemand, der so schnell eine Chefrolle in Gladbach innehaben könnte. Doch beim Blick auf das Zustandekommen verpufft dieser Überraschungseffekt. Und es zeigt sich, welche Stärke die sogenannte „French Connection“ bei Borussia hat.

Foto: Dirk Päffgen 16 Bilder Das ist Breel Embolo

Die französisch-sprachigen Spieler Ibrahima Traoré, Marcus Thuram, Alassane Plea, Denis Zakaria, Mamadou Doucouré und Ramy Bensebaini treten fast immer geschlossen im Borussia-Park auf. Sie gehen gemeinsam zum Trainingsplatz, sind dort zusammen bei den Gruppenübungen wie dem Kreisspiel und treffen sich auch abseits des Platzes im privaten Bereich.

Wie groß der Zusammenhalt in dieser Gruppe ist, zeigte sich bei der Kapitäns-Wahl. Embolo ist nach Informationen unserer Redaktion vor allem aufgestiegen, weil die „French Connection“ ihn so stark unterstützt hat. Dadurch wurde nochmal offensichtlich, wie präsent die Franco-Profis in Borussias Kader sind. Dass einer von ihnen nun im Mannschaftsrat dabei ist, ist der logische nächste Schritt – und Embolo dafür auch die logischste Wahl.

Denn der Schweizer Nationalspieler ist der Mann aus der „French Connection“, der die deutsche Sprache am sichersten beherrscht. Er ist damit das größte Bindeglied zwischen dieser Gruppe und dem Rest der Mannschaft. Embolo ist also auch dafür verantwortlich, dass die Harmonie im Kreis des gesamten Teams bestehen bleibt. Dass es in Gladbach diese Grüppchenbildung gibt, bestreitet keiner, dass es kein Problem sei, betont jeder. Das liegt daran, dass sich die französisch-sprachigen Spieler nicht abkapseln von den anderen. Der Teamspirit darf sich nicht nur auf die Kumpels aus der Gruppe beschränken, sondern in der gesamten Mannschaft bestehen. Und so lange das weiter zu erkennen ist, ist die Stärke der „French Connection“ kein Problem für Gladbach.

„Breel übernimmt dieses Jahr eine besondere Verantwortung. Er ist im Mannschaftsrat. Die Jungs haben ihm auch noch mal mehr Verantwortung mitgegeben, indem er unser dritter Kapitän ist“, sagte Rose zur Wahl. Das bedeutet auch, dass Borussias Spieler, speziell die aus der „French Connection“, Embolo vertrauen. Er ist nicht nur in der gesamten Hierarchie aufgestiegen, sondern auch in der dieser speziellen Gruppe, in der Ibrahima Traoré eigentlich eine Art Oberhaupt ist. Weil er aber sportlich keine derart große Rolle spielt, ist Embolo der richtige Mann für diese Rolle.