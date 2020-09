Ginter jetzt bei über 30 Millionen Euro : Borussia wird immer wertvoller

Matthias Ginter (rechts) hat an Marktwert zugelegt, Lars Stindl wurde weniger wertvoll eingeschätzt. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Borussias Abwehr-Duo Matthias Ginter und Nico Elvedi hat in Sachen Marktwert zugelegt. Auch Patrick Herrmann macht einen Sprung. Verlierer gibt es bei Borussia jedoch auch diesmal.

Auch auf dem Transfermarkt zeigt sich, dass die Entwicklungskurve der Borussen nach wie vor nach oben zeigt. Das Portal „transfermarkt.de“ hat am Mittwoch einige Marktwerte in der Bundesliga aktualisiert, darunter auch die Einschätzungen bei sechs Gladbacher Profis.

Drei Spieler gewannen an Wert, zwei verloren an Boden und Famana Quizera hat mit 200.000 Euro seinen ersten Marktwert in seiner noch jungen Karriere erhalten. Insgesamt hat Borussia zugelegt, die Bewertung für den gesamten Kader stieg von 309,68 Millionen Euro auf 314,68 Millionen Euro.